Михалик: хочется, чтобы все решилось в матче «Бенфика» - «Динамо»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» дома уступило «Барселоне» (0:1).



Экс-игрок киевлян Тарас Михалик в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы динамовцев на еврокубковую весну.

«Я не придерживаюсь мнения, что «Барселона» уже другая. Каталонцы не изменили своему комбинационному стилю, в команде и без Лионеля Месси хватает звездных исполнителей. Поэтому не стоит приуменьшать тот высокий уровень футбола, который подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали с именитыми соперниками. Уверен, что, по крайней мере, на ничью, они наиграли.

Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца - впечатлил.

Были свои моменты и у киевлян, но несколько раз на высоте оказался вратарь «Барселоны», в других случаях прицел у хозяев оказался сбитый. Вот это превосходство в реализации и сказалось на итоговом результате.

И напоследок - о шансах киевлян на еврокубковую весну. Они – минимальны, но еще не все потеряно. Однако теперь уже очень многое зависит не только от киевлян. Я очень хочу, чтобы судьба путевки в Лигу Европы решилась в поединке в Лиссабоне между «Бенфикой» и «Динамо».

Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» 23 ноября будет принимать «Баварию».

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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