«Металлист» запланировал еще один спарринг на первом сборе

Игровую программу на сборах в Турции лидер Первой лиги откроет матчем с болгарами.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 22 января «Металлист» встретится с софийской «Славией». Семикратный чемпион Болгарии после 19 туров нынешнего сезона занимает 5-е место в национальном первенстве.

Отлет «Металлиста» на первый зарубежный сбор запланирован на 15 января. Расписание контрольных матчей желто-синих в Турции: 22 января — «Славия» (София, Болгария); 24 января — «Слован» (Либерец, Чехия); 26 января — «Радомяк» (Радом, Польша); 27 января — «Варта» (Познань, Польша).

28 января команда Александра Кучера возьмет курс на Харьков, откуда спустя несколько дней вновь отправится в Турцию.

«Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, «Кривбасс», на 11 очков. В канун Нового года харьковский клуб оформил первый зимний трансфер.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» может приобрести бразильского вингера.

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