«Металлист» в Турции сыграет с «Металлургом»

Определился еще один спарринг-партнер харьковчан на втором турецком сборе.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в одном из ближайших контрольных матчей в Турции «Металлист» сойдется с узбекистанским «Металлургом» из Бекабада.
Встреча запланирована на 5 февраля. Днем ранее команда Александра Кучера стартует в турнире Winter Cup 2022 матчем с «Черноморцем».
«Металлург» по итогам чемпионата Узбекистана 2021 года занял 11-е место из 14.
«Металлист» — лидер украинской Первой лиги. Сегодня команда Александра Кучера отправляется в Турцию на второй тренировочный сбор, который продлится до 11 февраля.
Ранее наш сайт сообщал, что самый опытный игрок «Металлиста» присоединится к команде на втором сборе.
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