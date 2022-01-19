«Металлист» подпишет форварда «Витории»

Нападающий бразильского клуба «Витория» Давид близок к переезду в Украину. «Металлист» намерен приобрести 22-летнего бразильского форварда в ближайшее время.
Как сообщает Bahia Notícias, харьковский клуб предложил за Давида 1,3 миллиона евро.
«Витория» хочет сохранить за собой 20% экономических прав на игрока, тогда как «Металлист» желает оформить все 100%.
В прошлом сезоне нападающий сыграл в 59 матчах и забил 11 голов за молодежную команду «Витории».
Ранее мы сообщали, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».
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