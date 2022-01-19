«Металлист» подпишет форварда «Витории»

Нападающий бразильского клуба «Витория» Давид близок к переезду в Украину. «Металлист» намерен приобрести 22-летнего бразильского форварда в ближайшее время.

Как сообщает Bahia Notícias, харьковский клуб предложил за Давида 1,3 миллиона евро.

«Витория» хочет сохранить за собой 20% экономических прав на игрока, тогда как «Металлист» желает оформить все 100%.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 59 матчах и забил 11 голов за молодежную команду «Витории».

Ранее мы сообщали, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Бывший капитан «Металлиста» может завершить карьеру уже зимой

Обалденный трансфер: Ярославский заинтриговал словами о еще одном новичке «Металлиста»:

Ярославский: целая армия легионеров и украинцев пополнит «Металлист»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.