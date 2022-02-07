«Металлист» досрочно вернул вратаря из аренды

На турнире Winter Cup 2022 голкипер уже успел сыграть за другую команду.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь Андрей Бубенцов вернулся из «Полесья» в «Металлист».

В начале года, когда появился вариант с полугодичной арендой в «Полесье», Бубенцов согласился на переезд в Житомир, надеясь получить игровую практику, которую не имел в осенней части сезона в Харькове. Вместе с командой Юрия Калитвинцева 23-летний голкипер провел один сбор в Турции, а в 1-м туре Winter Cup 2022 отыграл за «Полесье» первый тайм против «Вереса» (2:1).

Однако уже на следующий день Бубенцов вернулся в расположение «Металлиста». В житомирской команде осталось три вратаря — Олег Кудрик, Антон Яшков и Артем Поспелов.

«Металлист» — лидер Первой лиги, «Полесье» занимает 9-е место.



Во вторник харьковчане проведут два матча: утром — с румынским «Петролулом», а вечером — с «Вересом» во 2-м туре Winter Cup 2022. «Полесье» уже сегодня в рамках турнира четырех сыграет с «Черноморцем». Начало встречи в 19:00.

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