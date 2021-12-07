Матвеев: «Динамо» может воспользоваться оперативным пространством и преподнести сюрприз Бенфике

Киевское «Динамо» завершает еврокубковую кампанию 8 декабря в Лиссабоне противостоянием с «Бенфикой».



Экс-игрок киевлян Олег Матвеев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь гостям отпраздновать в Лиссабоне победу.

«Бенфике» нужна победа и можно не сомневаться, что португальский гранд завтра будет действовать первым номером, атакуя большими силами. В этом и состоит шанс для динамовцев, над которыми не довлеет результат и действуя в свое удовольствие они могут преуспеть, проводя разящие контрвыпады.

Не думаю, что их главный тренер Мирча Луческу собирается экспериментировать с составом, ставка будет сделана на проверенных бойцов. На мой взгляд, «Динамо» может закончить еврокубковую кампанию на мажорной ноте. Тем более, что последний матч «Бенфики» в чемпионате Португалии – со «Спортингом» показал, что у нее предостаточно уязвимых мест».

Напомним, что киевляне замыкают турнирную таблицу в своей группе, набрав одно очко, «Бенфика» - третья, имея в своем активе пять пунктов.

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