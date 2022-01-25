«Mариуполь» отказался от услуг одного бразильца

25 января транзитом через Запорожье «Мариуполь» отправится на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в составе делегации азовцев — 22 футболиста. Запланированы пять спаррингов.

По имеющейся информации, на просмотре находились два легионера из Бразилии, один из которых не впечатлил тренерский штаб и от его услуг решили отказаться. Второй отправится на сбор в Турцию с «Мариуполем».

В Турции «Мариуполь» проведет 5 спаррингов:

29 января – «Вождовац» (Сербия)

2 февраля – «Широки Брег» (Босния и Герцеговина)

6 февраля – «Силекс» (Северная Македония)

14 февраля – «Астана» (Казахстан)

19 февраля – «Карпаты» (Украина)

Подопечные Остапа Mаркевича возвратятся из Турции 24 февраля и сразу отправятся в Одессу, где будут готовиться к поединку 19 тура чемпионата УПЛ с «Черноморцем».

Напомним, что «Mариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав восемь очков.

Ранее мы сообщали о том, что два игрока завершили сотрудничество с «Мариуполем».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Мариуполь» отправится на сборы с тремя новичками

Маркевич: «Мариуполь» пока не будет форсировать подготовку

Маркевич: у «Мариуполя» нынче есть определенные возможности для поиска талантов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.