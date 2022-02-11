«Львов» определился с еще одним спарринг-партнером

11.02.2022
19:38
Новость
Футбол
11 февраля на сборе в Турции «горожане» отпраздновали уже третью победу кряду, на этот раз — над динамовцами Батуми из Грузии (1:0). Судьбу противостояния решил гол забитый на второй минуте Богданом Мышенко.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по имеющейся информации львовяне определились с еще одним спарринг-партнером на сборе в Турции. Утром 15 февраля они сыграют с датским «Вендсюсселем», а вечером этого же дня — с «Тураном» из Казахстана.
Напомним, что последним зимним новичком «Львова» стал защитник молодежного состава защитника донецкого «Шахтера».
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