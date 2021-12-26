«Львов» на сборах встретится с командой, игравшей в Лиге чемпионов

Команда Олега Дулуба к весенней части сезона будет готовиться в Белеке.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в конце января «Львов» проведет спарринг с представителем элитного дивизиона Чехии.

28 января «Львов» (12-е место УПЛ) сыграет с «Теплице» (15-е место в чешской лиге). В конце сентября эту команду возглавил бывший игрок московского ЦСКА, «Челси» и «Селтика» Иржи Ярошик.

В сезоне 1999/2000 «Теплице» был участником Лиги чемпионов. Трижды в своей истории клуб выступал в Кубке УЕФА.

Ранее наш сайт сообщал, что «Львов» 16 января улетит на сборы в Турцию, где сыграет восемь контрольных матчей и просмотрит пять потенциальных новичков.

В составе львовской делегации будет отсутствовать основной нападающий, который в середине декабря перенес операцию.

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