«Левый берег» отправился на сборы в Турцию без главного тренера

Очередной этап подготовки к весенней части чемпионата второй лиги киевский «Левый берег» проводит в Турции.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на тренировочный сбор за рубеж столичная команда отправилась без главного тренера Анатолия Бузника. Он заболел, оставшись проходить курс лечения в Киеве.

«Левый берег» поедет на сбор без главного тренера

«На турецком сборе запланировано четыре контрольных матча, — рассказал наставник «Левого берега». — В двух из них наша команда сыграет с польскими клубами: 9 февраля — с «Медзью», а 12-го — с «Видзевом», по двум другим спарринг-партнерам определенности пока нет».



На зимний перерыв «Левый берег» ушел на 2-м месте в группе «А» Второй лиги, отставая всего на два очка от лидера — львовских «Карпат».

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