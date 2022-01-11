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«Левый берег» на сборе в Турции сыграет с поляками

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
11.01.2022
14:40
Новость
Эксклюзивы
«Левый берег» на сборе в Турции сыграет с поляками

После киевлян с этим же соперником встретится «Ингулец».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, одним из соперников «Левого берега» на сборах в Турции станет польская «Медзь» из Легницы. Команда, цвета которой не так давно защищали Младен Бартулович и Антон Каниболоцкий, ныне лидирует в польской 1 лиге.

Матч «Медзь» — «Левый берег» запланирован на 9 февраля. Днем позже спарринг с «Медзью» проведет «Ингулец».

«Левый берег» занимает 2-е место в группе А Второй лиги. Всего в рамках турецкого этапа подготовки тренерский штаб Анатолия Бузника запланировал восемь контрольных матчей.

Ранее наш сайт сообщал, что бывший тренер «Руха» и «ВПК-Агро» может возглавить винницкую «Ниву».

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