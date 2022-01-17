Левченко: после смены тренера у «Миколенко в «Эвертоне» дела будут обстоять хорошо

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о дебютных матчах Виталия Миколенко за «Эвертон».



«Если смотреть глобально, то по Миколенко в «Эвертоне» у меня только позитивные эмоции. Я уже лет десять говорю, что, чем больше наших футболистов будет уезжать за рубеж в хорошие качественные клубы, тем лучше это будет для нашего футбола, для сборной Украины, для нашего имиджа.

Я думаю, что Миколенко уже давно перерос чемпионат Украины. В моем понимании он сделал правильный шаг. И, думаю, даже после смены тренера у него в «Эвертоне» дела будут обстоять хорошо. Не думаю, что, когда поменяется тренер, будет изменена вся стратегия клуба. Надеюсь, что Миколенко закрепится в «Эвертоне» и все предпосылки для этого есть.

На самом деле Виталий – качественный футболист. Насколько я вижу, у него есть огромный потенциал для роста. В моем понимании у Миколенко есть будущее в Европе. Главное, чтобы он быстро адаптировался и не стушевался. Также Виталию надо исключить такие ошибки, какие у него были в игре с «Норвичем». Если не будет таких ошибок, то все будет нормально», - сказал Левченко.

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