«Лестер» с покером замбийца Даки выиграл в Москве у «Спартака»

20 октября в рамках Лиги Европы «Спартак» играл с «Лестером».

Москвичи выиграли первый тайм со счетом 2:1. На голы Александра Соболева и Джордана Ларссона «лисы» ответили точным ударом Патсона Даки. Во второй половине встречи замбиец оформил хет-трик, а в матче покер. «Спартак» на это ответил еще одним голом Соболева, который оформил дубль.



В итоге английская команда победила со счетом 4:3.

Лига Европы. 3 тур

«Спартак» – «Лестер» – 3:4 (2:1)

Голы: Сболев, 11, 86, Ларссон, 44 – Дака, 45, 48, 54, 78.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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