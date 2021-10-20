«Лестер» с покером замбийца Даки выиграл в Москве у «Спартака»

20 октября в рамках Лиги Европы «Спартак» играл с «Лестером».
Москвичи выиграли первый тайм со счетом 2:1. На голы Александра Соболева и Джордана Ларссона «лисы» ответили точным ударом Патсона Даки. Во второй половине встречи замбиец оформил хет-трик, а в матче покер. «Спартак» на это ответил еще одним голом Соболева, который оформил дубль.
В итоге английская команда победила со счетом 4:3.
Лига Европы. 3 тур
«Спартак» – «Лестер» – 3:4 (2:1)
Голы: Сболев, 11, 86, Ларссон, 44 – Дака, 45, 48, 54, 78.
Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.
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