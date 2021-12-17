Леонов рассказал, какой матч повлиял на его отставку в «Минае»

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о причинах ухода из закарпатского клуба.

«К сожалению, с фартом «Минай» так и не подружился. На мой взгляд, мы не досчитались 6-7 очков, речь идет о двух поединках с «Колосом», «Мариуполем», «Ингульцом».

Уверен, что навсегда запомню матчи с ковалевцами. Ведь в Ужгороде, выигрывая 1:0, пропустили на шестой компенсированной минуте, а в Ковалевке при счете 1:0 в нашу пользу, не реализовали три голевых момента и на последних минутах поединка были жестоко наказаны, позволив хозяевам забить дважды.

Да и в поединке с «Динамо» проигрывая 0:1 Михаил Месхи в компенсированное время промахнулся с позиции, с которой не забить очень сложно. Думаю, что если бы не отдали в Ковалевке 12 декабря выигранный матч, то обошлось бы без отставки».

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