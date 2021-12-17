Леонов: после отставки Селезнев позвонил одним из первых

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о нападающем закарпатской команды Евгении Селезневе.

«О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.

Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.

Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в «Mинае» был отличный микроклимат».

Полностью интервью с Игорем Леоновым читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Минай» сделал обращение по поводу конфликта Селезнева с журналистом Сенькивым

Спортивный юрист: уголовная ответственность Селезневу не грозит

Клуб УПЛ объявил об отставке главного тренера

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.