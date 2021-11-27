Леонов: дополнительная мотивация на «Динамо» «Минаю» не нужна

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в рамках 16-го тура УПЛ. Игра состоится сегодня, начало — 14:00.

«Беспокоит следующее. В двух последних домашних поединках — с «Ингульцом» и «Колосом» мы наиграли на победу, но в итоге, вынуждены были ограничиться ничьими. Особенно досадно за потерю очков в матче с ковалевцами, когда пропустили на шестой компенсированной минуте. Вот почему немного переживаю, как бы эти относительные неудачи не сказались негативно на психологическом состоянии подопечных. Впрочем, наш очередной соперник — «Динамо», не из тех, на кого нужна дополнительная мотивация. Каждый уважающий себя футболист мечтает сыграть с динамовцами, именно такие поединки и дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле, над исправлением каких уязвимых мест необходимо работать».

Полностью эксклюзивное интервью Игоря Леонова для нашего сайта читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Шотландия — Украина, главное о шотландской сборной в отборе на чемпионат мира-2022

Таблица коэффициентов УЕФА для Украины: конец слепым надеждам попасть в первую десятку

Кубок мира по биатлону: все о турнире и что ждет Украину

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.