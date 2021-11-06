Лапорта: мы договорились с Хави, он станет нашим тренером

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал скорое назначение испанца Хави главным тренером каталонского клуба после отставки Рональда Кумана.
Хави официально уже покинул катарский клуб «Аль-Садд».
«Хави станет нашим тренером. Всё готово к тому, чтобы он возглавил команду. Мы готовим и подписываем необходимые бумаги», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
По данным испанских СМИ, «Барселона» после переговоров с катарским клубом должна будет заплатить за Хави отступные в сумме пяти миллионов евро. Ожидается, что половину этой суммы заплатит «Барселона», а вторую часть — сам тренер.
Добавим, что после 11 туров в Ла Лиге каталонцы находятся на 9-м месте в таблице чемпионата Испании.
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