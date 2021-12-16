Купцов рассказал о планах «Нивы» и интересе к четырем игрокам команды

25 января 2022 года тернопольские футболисты возобновят подготовку к весенней части сезона.



Главный тренер «Нивы» Андрей Купцов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о планах подготовки и кадровых изменениях.

«Первые два сбора проведем в Тернополе, а заключительный - на базе «Мункача» в Закарпатье или «Руха» - в Винниках, где не возникнет проблем с игровой практикой.

По обоюдному согласию прекращено сотрудничество с Игорем Семениной и Андреем Скакуном. Еще у четырех подопечных есть заманчивые приглашения от более именитых команд, но поскольку все они связаны контрактом с «Нивой», то клубному руководству решать их дальнейшую судьбу.

Первую часть сезона «Нива» может записать себе в актив, собираемся усилиться 3-4 новичками».

Напомним, что «Нива» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.

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