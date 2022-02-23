Кривенцов: все игроки «Металлиста 1925» в Харькове, но мы переживаем за страну

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, как команда готовится к игре с донецким «Шахтером» в 19 туре УПЛ.



«Все футболисты «Металлиста 1925» находятся в Харькове. Ребята переживают, что такое происходит, это же наша страна. Я волнуюсь за родных, ведь в Донецке живут мои мама и брат.

Матч с «Шахтером»? Вживуюв Турции не видел, хотя «горняки» базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. «Металлист 1925» к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно. К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы. Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к «Шахтеру». А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели».

Напомним, что матч «Металлист 1925» - «Шахтер» запланирован на 26 февраля в Харькове.

Полное интервью с Валерием Кривенцовым читайте здесь.

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