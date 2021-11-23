«Краматорск» перед последним матчем года потерял двух фланговых защитников

Команда из Донецкой области находится в непосредственной близости от зоны вылета.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, травма, полученная правым защитником «Краматорска» Владимиром Грачевым (на фото) в матче с «Подольем» (1:2), практически не оставляет ему шансов сыграть в следующем туре против «Альянса». Воспитанник «Шахтера» повредил мышцы задней поверхности бедра правой ноги.

Левый защитник Артем Козлов, удаленный в том же поединке в Хмельницком, 29 ноября на поле точно не появится.

Возможно, в матче с «Альянсом» команде уже сможет помочь капитан желто-зеленых Руслан Зубков. Против «Подолья» центральный защитник не играл из-за микротравмы, полученной на тренировке.

Продолжает восстановление после коронавируса еще один опытный футболист «Краматорска», полузащитник Марат Даудов.

«Краматорск» занимает 12-е место в Первой лиге, находясь на расстоянии двух очков от зоны прямого вылета. При этом после стартовых шести туров команда Алексея Городова замыкала первую тройку.

Ранее наш сайт сообщал, что «Ниве» не разрешили принять «Кремень» в Тернополе.

Также стало известно, кто может покинуть «Энергию» во время зимней паузы.



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