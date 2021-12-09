Ковалец: этот промах в Лиссабоне будет Цыганкову долго сниться

В завершающем поединке группового раунда Лиги чемпионов киевские динамовцы уступили в гостях «Бенфике» (0:2).

Экс-игрок «Динамо» Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями от противостояния в Лиссабоне.

Сергей Ковалец

«Счет по игре. «Бенфика» победила справедливо и заслуженно завоевала путевку в следующий раунд Лиги чемпионов, преуспев в очных баталиях с другими претендентами — «Барселоной» и «Динамо». Хотя, забей Виктор Цыганков после паса Виталия Буяльского в пустые ворота, то интрига в матче бы снова появилась, но лидер «Динамо» умудрился пробить в «молоко». Думаю, этот промах будет ему еще долго сниться.

Конечно, все мы ждали от подопечных Мирчи Луческу более удачного выступления, однако не получилось. Были объективные и субьективные причины, все же, важно, что динамовская молодежь обогатилась ценным опытом, который должен помочь ей «выстрелить» уже в следующем испытании на международной арене».

Напомним, что динамовцы заняли последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко.

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