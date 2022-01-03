Котельник: возможно, Выхрист несколько переоценил свои силы

Украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист одержал девятую победу кряду на профессиональном ринге, взяв верх техническим нокаутом над опытным грузином Яго Киладзе, хотя и сам дважды побывал в нокдауне.



Менеджер Виктора Выхриста, известный в прошлом боксер Андрей Котельник в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о противостоянии, состоявшемся в Голливуде (США).

«Наверное, не обошлось без переоценки Выхристом своих возможностей, что повлияло на тактический рисунок боя. Виктор думал, что преуспеет в обмене ударами со средней дистанции, хотя, принимая во внимание его преимущество по антропометрическим данным, нужно было сделать ставку на атаки с дальней дистанции, контролируя ход событий в ринге. А в обмене «выстрелами» все возможно, тем более в сражении супертяжей с их мощными ударами.

И хотя последнее слово было за украинцем, однако не обошлось без ошибок в защите, над устранением которых необходимо будет серьезно потрудиться.

С каждым боем соперники у Выхриста будут все сильнее и поэтому нужно будет учитывать каждую мелочь. Ничего не остается, как работать еще больше и эффективнее».

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