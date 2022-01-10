Костышин рассказал, почему отказался от приглашения из Казахстана

Бывший главный тренер «Колоса» Руслан Костышин получил заманчивое предложение возглавить одну из команд Казахстана.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua он рассказал, как события разворачивались дальше.

«Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата с предложением его возглавить, то я ответил отказом. Я еще связан контрактом с «Колосом» и за исключением основной команды, отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в «Колосе» выполненной, тогда и обращусь к президенту ФК Андрею Засухе с просьбой отпустись меня. Но, повторяю, сейчас об этом не может быть речи».

Напомним, что под руководством Руслана Костышина ковалевский «Колос» прошел путь от команды выступающей в аматорском первенстве Киевской области до представителя элитного дивизиона чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Колос» хочет пригласить в свои ряды полузащитника сборной Эстонии.

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