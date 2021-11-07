Кополовец: «Динамо» и «Шахтер» пока не тянут уровень Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Карпат» и Миная» Михаил Кополовец в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал выступление украинских команд в еврокубках на минувшей неделе – «Динамо», «Шахтера» и «Зари».



«Правильно говорил Мирча Луческу, что «Динамо» нужно убить в себе трусость. Команда боится играть в футбол. Белорусы играют, норвежский «Буде Глимт» выносит «Рому», а мы боимся. У наших футболистов уже большой опыт, в еврокубках, в сборной, но они все равно боятся на международной арене.

Неплохо играли с «Барселоной». А толку? Как видите, не тянем мы такие турниры. Увы, но уровень чемпионата Украины не дает нам возможности, чтобы наши команды достойно играли в Лиге чемпионов. Обидно, те же венгры бьются. Кто знал этот «Ференцварош» пару лет назад или кто бы поехал играть в Венгрию из Украины? Посмеялись, а сейчас уезжают с удовольствием.

Как играет «Шериф»? Пример для наших футболистов, они показали, что с любым можно играть. Поэтому остался осадок после матчей наших команд в Лиге чемпионов. Тем более, что «Барселона» сейчас не такая грозная, как раньше. Хочется, чтобы наши футболисты убили в себе менталитет боягузов. Увы, пока не тянут наши гранды уровень Лиги чемпионов.

«Шахтер»? Де Дзерби работает уже достаточно времени с командой, чтобы показывать зубы в Лиге чемпионов, ведь «Реал», как и «Барселона», не такие грозные, как раньше. Поэтому от «Шахтера» жду большего, потому что в их составе есть классные футболисты. Но в еврокубках играется тяжело.

«Заря» в матче с болгарским ЦСКА понравилась, забили шикарные голы. Если команда хорошо играет, тут большим специалистом быть не надо. Была полная самоотдача и желание играть до последнего. Конечно, тяжело им будет выйти из группы, но будем болеть».

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Михалик: хочется, чтобы все решилось в матче «Бенфика» - «Динамо»

Видео: как «Ворскла» обыграла в Киеве «Динамо»

Пердута: «Динамо» могло забить «Ворскле» пару мячей в первом тайме

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.