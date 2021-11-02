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Конте возглавил «Тоттенхэм»

Павел Соловей
Павел Соловей
02.11.2021
14:21
Новость
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды после отставки Нуну Эшпириту Санту.

Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года с опцией автоматического продления.

Последним местом работы 52-летнего тренера был «Интер», с которым стал чемпионом Италии.

 До этого Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», сборную Италии и «Аталанту».

В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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