Конте возглавил «Тоттенхэм»

02.11.2021
14:21
Новость
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды после отставки Нуну Эшпириту Санту.
Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года с опцией автоматического продления.
Последним местом работы 52-летнего тренера был «Интер», с которым стал чемпионом Италии.
До этого Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», сборную Италии и «Аталанту».
В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
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