Конте возглавил «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды после отставки Нуну Эшпириту Санту.

Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года с опцией автоматического продления.

Последним местом работы 52-летнего тренера был «Интер», с которым стал чемпионом Италии.

До этого Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», сборную Италии и «Аталанту».

В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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