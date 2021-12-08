Комитет этики и честной игры УАФ отреагировал на баннер: «Луческу – Иуда Искариот»

В матче 10-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который состоялся третьего октября, ультрас донецкого клуба в своем секторе вывесили баннер, посвященный главному тренеру киевлян Мирче Луческу. «Луческу — Иуда Искариот».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, этот момент был отмечен в рапорте делегата матча Андрея Прохоровича, после чего материалы были переданы в Комитет этики честной игры Украинской ассоциации футбола, который постановил, что «Размещение баннера не соответствует некоторым положениям кодекса и этики честной игры».

Слова баннера намеренно были направлены и касаются оскорбления чувств Мирчи Луческу, который ранее был главным тренером «Шахтера» (2004-2016). Комитет пришел к выводу, что баннер с сравнением Мирчи Луческу с Иудой Искариотом (в христианстве один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; считается лицом, предавшим Иисуса Христа) имел цель донести мнение о том, что Мирча Луческу является предателем, поскольку он начал работать на их главного оппонента.

Далее Комитет этики и честной игры свои выводы передал в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, который рассмотрит материалы дела и вынесет свое решение по этому вопросу.

Ранее Мирча Луческу рассказал о том, как динамовцы настраивались на матч Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Матвеев: «Динамо» может воспользоваться оперативным пространством и преподнести сюрприз Бенфике

Худжамов: «Динамо» в матче с «Бенфикой» отбывать номер на поле не будет

«Динамо» подписало контракт с воспитанником «Монако»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.