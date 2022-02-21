«Колос» планирует усилиться еще одним новичком и ждет Ситчинаву

21 февраля команда из Ковалевки начала подготовку к поединку 19-го тура чемпионата УПЛ – с «Рухом», который состоится 28 февраля во Львове.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что по индивидуальной программе занимается нападающий Ника Ситчинава, который не избежал травмы в предпоследнем спарринге на сборе в Турции – с «Самгурали» (Грузия). Сейчас медперсонал клуба предпринимает усилия, чтобы он вернулся в строй перед поединком с «Рухом».

По имеющейся информации, в «Колосе» рассчитывают усилиться еще одним новичком, сейчас ведутся переговоры с его представителем.

А последними зимними новичками ковалевцев стали Сергей Mякушко («Mинай»), Денис Кузык («Черноморец») и Евгений Исаенко из киевского «Динамо», который раньше уже выступал за «Колос» на правах аренды.

Ранее «Колос» покинули Евгений Задоя и сенегальский легионер Mамада Данфа.

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