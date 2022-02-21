Фрибет 3000 UAH
«Вильярреал» — «Ювентус»: ставки Потапова — Цуренко: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

«Колос» планирует усилиться еще одним новичком и ждет Ситчинаву

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
21.02.2022
22:08
«Колос» планирует усилиться еще одним новичком и ждет Ситчинаву

21 февраля команда из Ковалевки начала подготовку к поединку 19-го тура чемпионата УПЛ – с «Рухом», который состоится 28 февраля во Львове.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что по индивидуальной программе занимается нападающий Ника Ситчинава, который не избежал травмы в предпоследнем спарринге на сборе в Турции – с «Самгурали» (Грузия). Сейчас медперсонал клуба предпринимает усилия, чтобы он вернулся в строй перед поединком с «Рухом».

По имеющейся информации, в «Колосе» рассчитывают усилиться еще одним новичком, сейчас ведутся переговоры с его представителем.

 А последними зимними новичками ковалевцев стали Сергей Mякушко («Mинай»), Денис Кузык («Черноморец») и Евгений Исаенко из киевского «Динамо», который раньше уже выступал за «Колос» на правах аренды.

Ранее «Колос» покинули Евгений Задоя и сенегальский легионер Mамада Данфа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Экс-полузащитник «Миная» присоединится к «Колосу» в Турции
Экс-полузащитник «Миная» присоединится к «Колосу» в Турции
«Колос» победным голом Тотовицкого выиграл спарринг
«Колос» победным голом Тотовицкого выиграл спарринг
«Колос» объявил о подписании трех новичков
«Колос» объявил о подписании трех новичков

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи