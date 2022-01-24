Клуб Второй лиги пригласил полузащитника брестского «Динамо»

Днепровская «Перемога» продолжает усиливать свой состав перед началом второй части чемпионата Украины.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 31-летний центральный полузащитник Сергей Шаповал подпишет с «Перемогой» контракт на правах свободного агента.



Ранее Сергей Шаповал выступал за такие команды: «Буча», «Нафком», «Нива» Тернополь, «Феникс-Ильичевец», «Львов», «Тирасполь, «Полония», «Торпедо» Жодино, «Гомель», «Ли Ман».

«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов и Виталий Тимофеенко.

Ранее почетный президент ФК «Перемога» Фемис Сагиров прокомментировал решение КДК УАФ оштрафовать днепровский клуб по итогам выездного матча с ФК «Сумы».

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.



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