Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Клуб Второй лиги пригласил полузащитника брестского «Динамо»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
24.01.2022
14:28
Новость
Эксклюзивы
Шаповал

Днепровская «Перемога» продолжает усиливать свой состав перед началом второй части чемпионата Украины.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 31-летний центральный полузащитник Сергей Шаповал подпишет с «Перемогой» контракт на правах свободного агента.

Ранее Сергей Шаповал выступал за такие команды: «Буча», «Нафком», «Нива» Тернополь, «Феникс-Ильичевец», «Львов», «Тирасполь, «Полония», «Торпедо» Жодино, «Гомель», «Ли Ман».

«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов и Виталий Тимофеенко.

Ранее почетный президент ФК «Перемога» Фемис Сагиров прокомментировал решение КДК УАФ оштрафовать днепровский клуб по итогам выездного матча с ФК «Сумы».

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист 1925» усилился двумя талантливыми игроками
«Металлист 1925» усилился двумя талантливыми игроками
«Черноморец» усилился молодым болгарским форвардом
«Черноморец» усилился молодым болгарским форвардом
«Металлист» усилился игроком сборной Эквадора
«Металлист» усилился игроком сборной Эквадора

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи