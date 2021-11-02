Британец с украинскими корнями забил первый гол в АПЛ

Защитник «Вулверхэпмтона» Макс Килман забил свой первый гол в Премьер-лиге.



Это произошло в матче 10-го тура против «Эвертона». Килман отличился на 28-й минуте. Матч выиграли волки со счетом 2:1.

Ранее защитник сообщил, что получил украинский паспорт.

23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины, так как выступал за сборную Англии по футзалу. То есть у игрока английское спортивное гражданство.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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