Британец с украинскими корнями забил первый гол в АПЛ

02.11.2021
00:12
Новость
Футбол
Защитник «Вулверхэпмтона» Макс Килман забил свой первый гол в Премьер-лиге.
Это произошло в матче 10-го тура против «Эвертона». Килман отличился на 28-й минуте. Матч выиграли волки со счетом 2:1.
Ранее защитник сообщил, что получил украинский паспорт.
23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины, так как выступал за сборную Англии по футзалу. То есть у игрока английское спортивное гражданство.
Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».
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