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Британец с украинскими корнями забил первый гол в АПЛ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.11.2021
00:12
Новость
Футбол

Защитник «Вулверхэпмтона» Макс Килман забил свой первый гол в Премьер-лиге.

Это произошло в матче 10-го тура против «Эвертона». Килман отличился на 28-й минуте. Матч выиграли волки со счетом 2:1.

Ранее защитник сообщил, что получил украинский паспорт.

23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины, так как выступал за сборную Англии по футзалу. То есть у игрока английское спортивное гражданство.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».

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