«Киев–Баскет» с ярким камбэком победил в Израиле

«Киев-Баскет» одержал победу в Израиле над «Хапоэлем Эйлат». Киевляне победили со счетом 86:78.



Интересно, что после первой четверти, после первой половины и даже после третьей четверти поединка украинская команда уступала в счете, но затем смогла сделать красивый камбэк, выиграв в 12 очков в четвертой четверти!

Кубок Европы ФИБА. Группа В. 2 тур

«Хапоэль» (Эйлат, Израиль) – «Киев-Баскет» (Украина) - 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)

«Киев-Баскет»: Бернард Томпсон (8), Эйвери Вудсон (20), Майкл Кеффи (11), Джефф Гарретт (9), Александр Сидорук, Андрей Войналович, Константин Аникиенко (4), Джулиан Вашингтон (5), Илья Тиртишник (8), Артем Ковалев (11), Дмитрий Скапинцев (10), Владимир Шевчук.

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