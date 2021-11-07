Хомченовский: с «Вересом» мы играли в Кубке, поэтому и в чемпионате с ним будет тяжело

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua накануне матча с «Вересом».



«Этой осенью мы играли с ними на Кубок Украины, и победа далась нам нелегко. Вот и в воскресенье ожидаем тяжелой игры, поэтому весьма серьезно настраиваемся на матч.

Разобрали соперника, посмотрев его игру и поговорив о нем на традиционном теоретическом занятии. Это все, что я могу вам сказать. Такая информация перед матчем с «Вересом» останется внутри «Зари».

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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