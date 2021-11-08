Хомченовский: рады, что в матчах с ЦСКА добились важных для нас и для страны побед

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о выступлениях команды в Лиге конференций.
«Конечно же, неприятно начинать европейские матчи с поражения. А что касается ЦСКА, то кто бы что ни говорил, но наши выигрыши над болгарами были очень тяжелыми. Мы рады, что в обоих матчах добились важных для нас и для страны побед.
Для нас в Европе каждый матч особенный. В любом из них мы всегда хотим добиться максимального результата, ни о чем другом и не думая! Мы хорошо знаем и понимаем, чего стоят эти победы».
Полностью интервью с Дмитрием Хомченовским читайте здесь.
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