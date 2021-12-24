КДК УАФ оштрафовал клуб Второй лиги на 50 тысяч гривен

В 15 туре чемпионата Украины Второй лиги матч между «Сумами» и «Перемогой» не был доигран из-за драки, которую устроили болельщики команды хозяев. Встреча проходила на стадионе «Альянс-Арена» в селе Байрак Сумской области.

В концовке матча после победного гола «Перемоги» на поле прорвались болельщики «Сум», атаковавшие представителей команды гостей с использованием газового балончика.

Сумские болельщики устроили беспорядки

Арбитр матча София Причина зафиксировала победу гостей со счетом 3:1, а события матча стали предметом разбирательства в Контрольно-дисциплинарном комитете, который разделил события этого в два отдельных производства.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что КДК принял решение в отношении ФК «Перемога», оштрафовав клуб на 50 тысяч гривен. В днепровском клубе не исключают, что обжалуют это решение, поскольку не понимают степень своей вины в событиях, которые разворачивались на стадионе в Байраке.

Что касается «Сум», которые были принимающей стороной в этом матче, степень их вины пока не определена, разбирательство продолжается, поэтому решение ожидается позднее, но до Нового года.

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