«Карпаты» усилятся четырьмя новичками и на месяц уедут на сборы

20 января львовские «Карпаты» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на 5 февраля запланирован первый спарринг «Карпат» в новом году — с «Агробизнесом». 11 февраля подопечные Андрея Тлумака отправятся на сбор в Турцию, откуда вернутся через месяц, сыграв восемь контрольных матчей.

По имеющейся информации, «Карпаты» собираются усилиться квартетом новичков, сейчас с ними ведутся переговоры. Однако поскольку у них заканчиваются контракты со своими клубами, то конкретика в этом вопросе появится в конце января.

Напомним, что «Карпаты» намерены повыситься в классе и пока лидируют в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков, имея игру в запасе.

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