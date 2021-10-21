Кардаш: «Барселона» наиграла на победу, но для «Динамо» еще не все потеряно

20 октября в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» в гостях уступило «Барселоне» (0:1).

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о сегодняшнем поединке.

«Барселона» наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим - это коллективная ошибка.

Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам «Барселоны». Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.

Все же, несмотря на второе поражение кряду, для «Динамо» еще не все потеряно.Тем более, что кроме «Баварии» другие соперники по группе-«Барселона» и «Бенфика» не кажутся непобедимыми».

Напомним, что «Динамо» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Ранее главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в игре Лиги чемпионов против «Барселоны».





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