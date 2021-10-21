Источник: Маркевичу дали два матча на исправление ситуации в «Мариуполе»

Руководство «Мариуполя» недовольно результатами команды в текущем сезоне. Главному тренеру команды Остапу Маркевичу дали два матча на исправление ситуации, сообщает «ТаТоТаке».

Называются два потенциальных сменщика Маркевича – Роман Санжар и главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра.

В следующих двух турах УПЛ азовцы отправятся в гости к «Вересу» и примут «Динамо».

В текущем сезоне УПЛ «Мариуполь» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав четыре очка.

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