Игроки сборной Украины пропустят весенние матчи 22 тура УПЛ

Украинская ассоциация футбола и тренерский штаб национальной сборной Украины уже ведут организационную подготовку к первому полуфиналу стыковых игр отбора ЧМ-2022 против сборной Шотландии, который состоится 24 марта в Глазго.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в чемпионате Украины ради качественной подготовки сине-желтых к игре в Шотландии будут перенесены игры 22 тура УПЛ с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», которые в большинстве своем представлены игроками в национальной сборной Украины. В этой связи будут смещены матчи «Динамо» - «Металлист-1925» и «Днепр-1» - «Шахтер», которые предварительно в календаре были запланированы на 19 марта. В какой день состоятся эти перенесенные матчи, станет известно позднее, сейчас клубы пока что обсуждают возможные «окна» в календаре.

Учитывая погодные условия в марте, готовиться в Украине к игре с шотландцами подопечные Александра Петракова не будут и 17 или 18 марта вылетят в Глазго, где команда проведет мини-сбор перед встречей с командой Шотландии.

Добавим, что 23-й тур УПЛ запланирован на второе апреля, и состоится через три дня после финальных стыковых матчей отбора ЧМ-2022, в котором сборная Украины может сыграть 29 марта против Австрии или Уэльса в случае успешного итога матча с шотландцами.

Ранее экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил перспективы украинцев в противостоянии со сборной Шотландии.

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