Игрок молодежной сборной Украины может уйти из «Мариуполя»

Арендное соглашение футболиста подходит к концу.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока нет ясности относительно того, за какую команду после Нового года будет играть атакующий полузащитник Олег Очеретько.

18-летний воспитанник «Шахтера» с сентября прошлого года выступает на правах аренды за «Мариуполь». В нынешнем сезоне УПЛ он провел 8 матчей. Арендное соглашение Очеретько с приазовским клубом рассчитано до 31 декабря. После этого он должен будет вернуться в «Шахтер» и уже с «горняками» решать вопросы относительно своего будущего.

В ближайшем туре чемпионата Очеретько «Мариуполю» не поможет: матч с «Ворсклой» 21 ноября ему придется пропустить после удаления в игре с «Минаем».

После 14 туров приазовцы с 7 очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист 1925» могут покинуть два опытных игрока.

Также стало известно, что «Краматорск» обсудит будущее двух игроков, арендованных у клубов УПЛ.

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