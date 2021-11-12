Игрок молодежной сборной Украины может уйти из «Мариуполя»

Арендное соглашение футболиста подходит к концу.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока нет ясности относительно того, за какую команду после Нового года будет играть атакующий полузащитник Олег Очеретько.
18-летний воспитанник «Шахтера» с сентября прошлого года выступает на правах аренды за «Мариуполь». В нынешнем сезоне УПЛ он провел 8 матчей. Арендное соглашение Очеретько с приазовским клубом рассчитано до 31 декабря. После этого он должен будет вернуться в «Шахтер» и уже с «горняками» решать вопросы относительно своего будущего.
В ближайшем туре чемпионата Очеретько «Мариуполю» не поможет: матч с «Ворсклой» 21 ноября ему придется пропустить после удаления в игре с «Минаем».
После 14 туров приазовцы с 7 очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.
Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист 1925» могут покинуть два опытных игрока.
Также стало известно, что «Краматорск» обсудит будущее двух игроков, арендованных у клубов УПЛ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.