Гура: новички «Александрии» оправдывают мои ожидания

Второй учебно-тренировочный сбор «Александрии» в Турции в разгаре. Команда из Кировоградской области сыграла вчера очередной контрольный матч, в котором ее соперником был представитель футбольной элиты Казахстана – «Тобол». После спарринга, завершившегося вничью 0:0, главный тренер александрийцев Юрий Гура в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, как команда готовится к сезону.



«Сбор проходит нормально. Все контрольные матчи были хорошими, так как нам противостояли серьезные соперники. Вот только в предыдущей игре с австрийским «Капфенбергом» много травм получили. В этом поединке, к сожалению, из строя выбыли Денис Костышин и Юрий Копына. У обоих - травмы плеча.

Погода? Во время той же игры с австрийцами была плохая погода - дул сильный ветер. В таких условиях играть непросто.

Что касается наших новичков - Дениса Костышина, Артура Авагимяна, Владислава Калитвинцева, Валерия Бондаренко и Богдана Билошевского, то я ими доволен, конечно. Пока мои ожидания они оправдывают. А потом посмотрим - чемпионат покажет.

Ранее спортивный юрист назвал причину, по которой УАФ решила допустить Калитвинцева к матчам за «Александрию».

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