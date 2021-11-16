Грозный: я не сомневаюсь в победе Франции над Финляндией

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о матче отбора чемпионата мира Финляндия - Франция, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе, отталкиваясь и от результата этой встречи.



«Нет никакого резона рассуждать на тему, имеют ли французы мотивацию на поединок с Финляндией. Имеют. Еще и какую. Французы — чемпионы мира и они обязаны подтверждать это в каждом матче. Плюс, индивидуально у Бензема, Мбаппе и компании есть свои собственные бомбардирские стимулы для подтверждения уровня мастерства.

Уровень футболистов сборной Франции настолько высок, что они в состоянии обыграть любого соперника вне зависимости от находящихся на поле игроков. Из-за высочайшей конкуренции те футболисты, которые имеют немного меньше игровой практики, будут стремиться доказать Дидье Дешаму, что они достойны попасть в итоговую заявку на чемпионат мира. Не нужно забывать, что французские футболисты получают сегодня от футбола эстетическое наслаждение. Они куражатся, поэтому я не сомневаюсь в их победе над сборной Финляндии».

Полное интервью с Вячеславом Грозным читайте здесь.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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