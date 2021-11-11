«Горняк-Спорт» пополнился свободным агентом

Клуб из Горишних Плавней оформил отношения с перспективным хавбеком.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Владислав Громенко подписал годичный контракт с «Горняком-Спорт».

Воспитанник пирятинского футбола нынешний сезон начинал в столичном «Рубиконе». В его составе 18-летний хавбек успел провести 3 матча во Второй лиге. С середины августа оставался без клуба.



Ранее Громенко выступал за юниорскую команду «Ворсклы» и молодежку «Олимпика».

«Горняк-Спорт» после 17 туров Первой лиги занимает 6-е место. 14 ноября команда Игоря Жабченко сыграет на выезде с «Кривбассом».

Ранее наш сайт сообщал, что основной защитник «Оболони» может покинуть клуб.

Также стало известно, что «Краматорск» обсудит будущее двух игроков, арендованных у клубов УПЛ.

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