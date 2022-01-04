«Горняк-Спорт» подписал первого зимнего новичка и определился со спаррингами

25 января подопечные Игоря Жабченко возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первым зимним новичком «Горняка-Спорт» стал 25-летний защитник Владислав Росляков, минувшей осенью выступавший за «Николаев».

На 31 января запланирован спарринг с «Полтавой», 4 февраля - с запорожским «Металлургом». Затем команда с Горишних Плавнив примет участие в розыгрыше Кубка Виктора Пожечевского, где проведет еще три контрольных матча. Не исключен вариант, что заключительный сбор пройдет в Турции.

Напомним, что пока «Горняк-Спорт» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

Ранее мы сообщали о том, что сын бывшего главного тренера молодежной сборной Украины перешел из «Кремня» в «Прикарпатье».

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