«Горняк-Спорт» переподписал вратаря и арендовал защитника «Колоса»

Кадровые новости из Горишних Плавней.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Горняк-Спорт» продлил контракт с голкипером Георгием Климовым до 30 ноября 2022 года. 21-летний голкипер в текущем сезоне Первой лиги провел всего 2 матча, но в одном из них, против «Металлиста» (1:1), стал настоящим героем.

Кроме того, ряды «Горняка-Спорт» на правах аренды до конца ноября пополнил защитник «Колоса» Алексей Малаки. Футболист, которому 28 февраля исполнится 19 лет, в нынешнем сезоне провел 12 матчей и заработал 3 предупреждения за «Колос» U19.

Напомним, первым зимним новичком клуба из Полтавской области стал экс-защитник «Николаева» Владислав Росляков. С ним подписан контракт на два года.

Еще несколько игроков находятся в «Горняке-Спорт» на просмотре. Среди них 22-летний атакующий полузащитник Артур Орнат, осенью покинувший «Буковину».

«Горняк-Спорт» занимает 6-е место в Первой лиге.

Ранее наш сайт сообщал, что «ВПК-Агро» отказался от нескольких игроков после просмотра.

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