Гончаренко: украинцам важно не позволить россиянам разбежаться

4 февраля в полуфинале чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме отношения будут выяснять сборные Украины и России.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua известный тренер Станислав Гончаренко, под руководством которого «Интеркас», «Тайм» и «Энергия» становились чемпионами Украины, поделился ожиданиями от этого противостояния в Нидерландах.

Сборная Украины по футзалу в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Россией

«Думаю, что одухотворенность должна помочь сборной Украины склонить чаши весов в свою пользу. Ведь для подопечных Александра Косенко очень непросто сложился групповой турнир после неожиданного поражения от хозяев на старте, но они проявили характер, выучку и, на мой взгляд, вполне заслужили поучаствовать в полуфинале. Вот почему считаю, что превосходство в мотивации будет на стороне украинцев. А желание сотворить невозможное заставит их действовать в поединке с россиянами через не могу и помешает сопернику воспользоваться своим грозным оружием — скоростью.

Поскольку у сборной Украины в матчах с топ-сборными хромает позиционное наступление, то сегодня, скорее всего, она будет действовать вторым номером, но высоко прессингуя и не позволяя россиянам разбежаться.

Не думаю, что напряженные отношения между Украиной и Россией как-то отразятся на ходе поединка в Амстердаме. Уверен, что обе сборные будут сосредоточены на игре и очень хочу, чтобы наши отпраздновали викторию. Тем более, что в составе сборной Украины хватает возрастных игроков и, возможно, это их последний шанс завоевать чемпионское звание».

Напомним, поединок Украина — Россия начнется четвертого февраля в Амстердаме в 18.00.

Ранее руководитель федерации футзала Украины высказался о предстоящем противостоянии украинцев с россиянами.

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