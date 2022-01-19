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Нидерланды — Украина: чемпионат Европы по футзалу
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Главный тренер сборной Украины по гандболу подал в отставку после провала на Евро-2022

Павел Соловей
Павел Соловей
19.01.2022
13:17
Новость
Гандбол

Главный тренер сборной Украины по гандболу Михаэль Биглер подал в отставку со своего поста. Немецкий специалист принял решение после неудачного выступления команды на чемпионате Европы-2022.

«Мне было честью и большим удовольствием сотрудничать с Федерацией гандбола Украины. Я сказал игрокам и Федерации: дайте этим ребятам время, они будут развиваться. Было немало хороших моментов. Этой команде просто нужно время, они хотят работать», - приводит слова Биглера пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Украины потерпела три поражения в трех матчах и покинула турнир.

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