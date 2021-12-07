Гецко: Вернидуб в Киеве захочет доказать, что украинские топ-клубы зря его игнорировали

Футболисты «Шахтера» в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов будут принимать 7 декабря молдавский «Шериф».



Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь «горнякам» отпраздновать сегодня в Киеве викторию.

«На мой взгляд, если донетчане забьют быстрый гол, то одержат крупную победу, если же с взятием ворот гостей возникнут проблемы, то все может закончиться нулевой ничьей.

Тем более, футболисты «Шерифа» будут сильно мотивированы. Я не сомневаюсь, их тренер Юрий Вернидуб захочет доказать, что зря его игнорировали украинские топ-клубы.

«Шахтер» устроит только победа, что позволит хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачно проведенную еврокубковую кампанию».

Напомним, что поединок «Шахтер» - «Шериф» начнется 7 декабря в 22.00.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



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