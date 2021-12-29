Форварда «Александрии» ждут еще две операции

В конце осенней части сезона «Александрия» из-за травм потеряла нескольких футболистов. В заключительном осеннем матче с «Ворсклой» повреждения получили полузащитник Кирилл Ковалец и нападающий Сергей Гринь. Оба выбыли на длительный срок, поэтому пропустят начало подготовки александрийцев к весенней части чемпионата.

Пока Ковалец восстанавливался в Италии, Гринь на днях, как стало известно Meta-ratings.com.ua, отправится на операцию в Германию. После этого еще через месяц футболиста ждет следующая операция, и только потом нападающий сможет после восстановления приступить к тренировкам.

Добавим, что кроме Ковальца и Гриня, пока что в лазарете команды также находятся Сергей Рыбалка и Тимур Стецьков.

Первую часть сезона «Александрия» завершила на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

Ранее главный тренер александрийцев рассказал, как проходит восстановление травмированных футболистов.

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