Форвард «Руха» перенес операцию в Бельгии

В последних четырех турах чемпионата УПЛ нападающий «Руха» Даниил Кондраков не мог помочь своей команде.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 23-летний форвард не избежал сильного ушиба пятки, был прооперирован в Бельгии и сейчас проходит курс реабилитации.

В последний раз Кондраков сыграл за «Рух» еще 31 октября в поединке с «Александрией».

По имеющейся информации, возвращение Даниила Кондракова в строй возможно на одном из первых этапов подготовки уже к весенней части сезона.

Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ Кондраков провел за «Рух» десять поединков.

Ранее стало известно, почему пропустил последние матчи «Руха» нападающий Андрей Борячук.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Малиновский, Матвиенко, но без Зинченко: пять воспитанников «Шахтера», которым помогли аренды

«Ворскла» в матче с удалением и незабитым пенальти отстояла ничью во Львове

Ризнык отбил пенальти в матче с «Рухом» и установил новый рекорд УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.