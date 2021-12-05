Форвард «Руха» перенес операцию в Бельгии

В последних четырех турах чемпионата УПЛ нападающий «Руха» Даниил Кондраков не мог помочь своей команде.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 23-летний форвард не избежал сильного ушиба пятки, был прооперирован в Бельгии и сейчас проходит курс реабилитации.
В последний раз Кондраков сыграл за «Рух» еще 31 октября в поединке с «Александрией».
По имеющейся информации, возвращение Даниила Кондракова в строй возможно на одном из первых этапов подготовки уже к весенней части сезона.
Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ Кондраков провел за «Рух» десять поединков.
Ранее стало известно, почему пропустил последние матчи «Руха» нападающий Андрей Борячук.
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