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Филиппов: мой первый гол за «Ригу»? Я воспользовался ошибкой защитника

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.02.2022
00:24
Новость
Футбол

Новоиспеченный украинский форвард латвийской «Риги» Александр Филиппов в спарринге с российский «Родиной» помог своей новой команде одержать победу со счетом 5:0. Украинец забил мяч в первом тайме.

В эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua Филиппов прокомментировал дебютный гол за «Ригу», поделился эмоциями от новой команды, а также рассказал о планах на будущее.

«Мой первый гол за «Ригу»? Я воспользовался ошибкой защитника, немного сместился в центр и пробил. Гол получился не без доли везения, но главное, что мяч оказался в воротах.

Мои первые эмоции от «Риги»? Впечатления положительные. Здесь все друг другу помогают. Мы тяжело работаем в рамках подготовки к новому сезону. В команде есть новые ребята, поэтому работаем над улучшением взаимопонимания на футбольном поле.

Планы на будущее? Хочу помочь «Риге» решить поставленные задачи», - сказал Филиппов.

Филиппов

Также тренер «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал переход Евгения Коноплянки в польский клуб.

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Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»
Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»
«Рига» официально объявила о трансфере Филиппова
«Рига» официально объявила о трансфере Филиппова
Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды
Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды

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