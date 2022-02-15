Филиппов: мой первый гол за «Ригу»? Я воспользовался ошибкой защитника

Новоиспеченный украинский форвард латвийской «Риги» Александр Филиппов в спарринге с российский «Родиной» помог своей новой команде одержать победу со счетом 5:0. Украинец забил мяч в первом тайме.



В эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua Филиппов прокомментировал дебютный гол за «Ригу», поделился эмоциями от новой команды, а также рассказал о планах на будущее.

«Мой первый гол за «Ригу»? Я воспользовался ошибкой защитника, немного сместился в центр и пробил. Гол получился не без доли везения, но главное, что мяч оказался в воротах.

Мои первые эмоции от «Риги»? Впечатления положительные. Здесь все друг другу помогают. Мы тяжело работаем в рамках подготовки к новому сезону. В команде есть новые ребята, поэтому работаем над улучшением взаимопонимания на футбольном поле.

Планы на будущее? Хочу помочь «Риге» решить поставленные задачи», - сказал Филиппов.

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Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»

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