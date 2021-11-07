Федорчук: вдвойне обидно проигрывать такие матчи, как «Черноморцу»

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ «Рух» в драматической развязке уступил «Черноморцу» 3:4, проигрывая по ходу поединка во Львове 0:3.



Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помешало его команде избежать поражения.

«Для меня это был 250 поединок в элитном дивизионе в составе разных команд, однако не удалось отметить этот юбилей положительным результатом. Хотя если бы все закончилось ничьей, то принимая во внимание, как разворачивались события на поле, это было бы для «Руха» как победа.

Не помню, чтобы в моей карьере еще был поединок, когда мы отыгрались, проигрывая 0:3, а я к тому же записал в свой актив «дубль». Кстати, мой первый гол в поединке с одесситами оказался двадцатым забитым в УПЛ. Но когда, казалось, что все самое худшее позади, в концовке не уследили за контрвыпадом «моряков».

Кто виноват? Разбор поединка еще впереди, пока же преобладает чувство досады. Ведь мы вернулись в игру, спасли, создалось впечатление, безнадежно проигранный матч. Поэтому вдвойне обидны такие поражения».

Напомним, что пока «Рух» занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 13 очков.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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